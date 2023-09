Logró superar la tristeza y frustración con «un diario de oración»

Su vuelo con destino a los Estados Unidos fue el 31 de mayo de 2017. Estudió Derecho y se graduó especializándose en Derecho Constitucional. Decide viajar a Charlotte, NC, donde vivían unos familiares y la podían recibir.

Tatiana narra que al principio fue duro, el choque de pasar de labores de oficina a trabajar en restaurantes, limpiar en hoteles, eso le empezó a generar frustración, rabia, tristeza, se cuestionaba la decisión que tomó preguntándose si había sido la correcta.

«Esos sentimientos hicieron que la relación con los demás se deteriorara, me alejé de mis amigos en Colombia, de mi familia acá, no tenía amigos, me aislé por completo y me sentía sola y triste, olvidé cuál era mi esencia, quién era Tatiana», dijo.

Busca ayuda

En ese proceso Tatiana decide buscar ayuda psicológica, con terapias, fue a varias iglesias, pero no llenaba ese vacío que sentía, hasta que encuentra una herramienta que asegura ha transformado su vida; un diario de oración, el cual utilizó con hábitos saludables como meditación, encuentros personales, con Dios, para poder encontrarse con ella misma y llenar su corazón.

«Todo lo que trabajamos en el interior se refleja en el exterior, todo empezó a cambiar, encontré una opción de trabajo de oficina con horario flexible, con disposición de tiempo para vivir mi vida de forma distinta y a la vez sentirme productiva», expresó Tatiana.

Comentó que hasta sus relaciones con los demás también cambiaron, lo que le llevó a pensar que esa herramienta que utilizó la podía poner al servicio de otros.

Es así como surge la idea de su emprendimiento actual llamado vida, en la red social Instagram la pueden ubicar como @vida_personalgrowth

Finalmente, Tatiana invitó a muchos inmigrantes a creer en sí mismos, a creer en sus sueños, dijo «son capaces, yo pude salir de esos sentimientos, ustedes pueden, encuéntrese consigo mismo».

Me despido hasta la próxima historia,

Adriana Henríquez

@migrantesenvuelo