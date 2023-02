Migrantes dejan NYC con dirección al paso irregular de Roxham Road

Roxham Road, Canadá.- El paso irregular de Roxham Road desde Estados Unidos a Canadá está siendo transitado por cientos de migrantes diariamente, suponiendo un desahogo para la NYC, que en menos de 12 meses recibió al menos 45.000 migrantes, en su mayoría latinos.

Por su parte, las autoridades migratorias canadienses declararon que solo en diciembre cruzaron 4.689 migrantes por el paso irregular Roxham Road.

Ver más: Canadá, ¿el próximo destino de migrantes venezolanos en NYC?

Por el contrario, NYC está negado a ofrecer las cifras, pero Anne Williams-Isom, vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos dijo, «una pequeña parte de los más de 45.000 solicitantes de asilo a los que hemos asistido».

Eric Adams, alcalde neoyorquino reconoció que está en marcha una estrategia que bautizó como «descompresión». Refiriéndose a la oleada migratoria, y que la alcaldía sí está financiando el viaje «voluntario» a quien desee irse de NYC a cualquier destino del país.

The asylum seeker crisis is a national problem that requires a national solution. New Yorkers are doing our part.

Proud to join the community in Lower Manhattan to give away food, clothing and other resources to those in need.

When we all do a little, we can accomplish a lot. pic.twitter.com/sU7TWQHyAJ

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) February 11, 2023