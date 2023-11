DHS aumentará más de 65.000 visas para el año fiscal 2024

Washington, DC.- El U.S. Department of Homeland Security (DHS) anunció que expedirá casi 65.000 visas para trabajadores temporales no agricultores H-2B para el año fiscal 2024, más otras 66.000 visas H-2B que son exigidas por el Congreso y que están disponibles cada año fiscal.

Esta iniciativa se llevó a cabo entre el DHS y el U.S. Department of Labor (DOL), como parte de la Resolución Continua del Año Fiscal 2024 de septiembre de 2023.

De modo que, aquellas empresas estadounidenses del sector «hotelería y turismo, paisajismo, procesamiento de mariscos y otras», recurren a trabajadores temporales bajo el programa H-2B para cumplir con sus objetivos de satisfacer la demanda de los consumidores.

Esta asignación de visas de trabajo ayudará a abordar la necesidad de trabajadores temporales en lugares de trabajo donde hay muy pocos trabajadores estadounidenses disponibles.

DHS in consultation with @USDOL, announced that it expects to make the maximum allowable additional H-2B temporary nonagricultural worker visas, 64,716, available for FY 2024 on top of the congressionally mandated 66,000 H-2B visas available annually: https://t.co/mctvmNXWTH pic.twitter.com/B3vkddRnN4

— Homeland Security (@DHSgov) November 3, 2023