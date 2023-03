Inmigrantes estarían siendo llevados desde la frontera de Canadá a Texas

Washington, DC.- La patrulla fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha llevado, silenciosamente, a inmigrantes aprehendidos cruzando ilegalmente la frontera de Estados Unidos con México y Canadá como un nuevo método para disuadir las cifras en aumento de cruces ilegales.

Según fuentes extraoficiales, las autoridades de EE. UU., transportaron a unos 100 inmigrantes en lo que va de marzo. Se dice que han sido dos vuelos chárter desde Plattsburgh, en Nueva York -cerca de la frontera con Canadá-, a las ciudades de Harlingen y El Paso.

Se considera que los vuelos desde la frontera con Canadá hacia el sur, es algo novedoso, ya que Estados Unidos tiene un fuerte incremento de inmigrantes entrando -ilegalmente-, desde Canadá.

En este orden de ideas, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo que detuvo a casi 2.900 inmigrantes que cruzaron ilegalmente desde Canadá en los últimos cinco meses. Se dice que la mitad son inmigrantes mexicanos que no requieren de visa para viajar a Canadá.

