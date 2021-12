Greg Abbott emocionado por la restauración del «Quédate en México»

Miami, FL.- El republicano y gobernador de Texas, Greg Abbott, se pronunció ante la decisión, del demócrata y presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de restaurar el controversial «Quédate en México».

De esta manera, el regreso del «Quédate en México» ha provocado infinidad de reacciones sobre todo, en los inmigrantes que están entrando a Estados Unidos e incluso las organizaciones que respaldan a los inmigrantes.

Por su parte, el juez Matthew Kacsmaryk nominado por Trump, respaldó a los fiscales generales de Texas y Misuri, que demandaron a la administración Biden por su decisión de abolir el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP).

Asimismo, Greg Abbott por medio de su cuenta Twitter expresó, “Esto es el resultado de una acción legal por parte de Texas”. Abbott, ha representado un gran luchador contra Biden especialmente en materia migratoria.

With the Remain in Mexico policy back in place, asylum-seekers will be sent from Texas border crossings to wait in Mexico.

DHS will begin by sending back migrants from El Paso, Eagle Pass, Laredo & Brownsville.

This results from legal action by Texas.https://t.co/uzH3k1EIBJ

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 3, 2021