En Colorado suspenden deportación de cinco migrantes

Denver, CO.- El gobierno federal como un gesto de navidad decidió bloquear cualquier proceso de deportación para cinco migrantes que buscaron refugio en congregaciones religiosas de ese estado para evitar ser deportados.

De esta manera, los beneficiados de este gesto se identificaron como: Jeanette Vizguerra, Arturo Hernández García, Sandra López, Ingrid Encalada y Rosa Sabido.

Ver más: Los cinco retos migratorios para Biden en 2022

Asimismo, este proceso de bloqueo de deportación se denomina como «stay» o suspensión temporal de su remoción de Estados Unidos. Por su parte, la encargada de informar esta noticia fue la oficina del congresista demócrata Joe Neguse.

Del mismo modo, esta oficina fue quien en enero pasado solicitó esta protección al presidente Biden de manera oficial, junto con el resto de la delegación congresual de su partido en el estado.

Located at 1755 S. Public Road, Lafayette, folks impacted by the #MarshallFire can access state & federal resources, including housing/financial assistance, FEMA, crisis services, insurance claims & more. pic.twitter.com/TPt4sy8kE6

De esta manera, los beneficiarios recibieron el 20 de diciembre, la protección Encalada y Sabido. Tras lo cual, Neguse envió una carta la oficina migratoria en Denver para pedir la extensión de este alivio también a Vizguerra, García y López.

As Desmond Tutu once said, “Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness.”

Hopeful about the future & our ability to build a better world together. #HappyNewYear! 🎊 🎉

— Joe Neguse (@JoeNeguse) January 1, 2022