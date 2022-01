Los cinco retos migratorios para Biden en 2022

Washington, DC.- La administración Biden empieza el 2022 presionado por los retos migratorios que sufre en su frontera sur, y los fracasos en la aplicación de varias políticas de inmigración que obliga a Estados Unidos a planear y ejecutar un plan maestro.

Ver más: Récord de migrantes fallecidos en frontera con México

A continuación, se enumeran los cinco tópicos pendientes del gobierno Biden para lidiar el 2022 de manera urgente, según los defensores de los migrantes.

El programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México el desarrollo de sus procesos en Estados Unidos. Pero se convirtió en un dolor de cabeza para la Casa Blanca en 2021 ya que después de cancelarlo tuvo que reanudar su aplicación el pasado seis de diciembre.

Por otro lado, no se logró ganar en 2021 y se extiende para el 2022 el fin de la aplicación del Título 42. Este permite expulsar por razones sanitarias a los migrantes que cruzan la frontera. La medida permitió la expulsión de 1,040,695 migrantes en el año fiscal 2021, según la U.S. Customs and Border Protection (CBP).

As we head into 2022, I want folks to remember: There’s not a single thing America cannot do when we do it together. pic.twitter.com/F7PouSXnLi

— President Biden (@POTUS) December 31, 2021