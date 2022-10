Cuatro hispanos arrestados por saquear en Florida

Miami, FL.- Cuatro hispanos fueron arrestados por las autoridades de Florida por supuestamente saquear estructuras desocupadas, mientras que los residentes luchan por recuperarse del impacto que dejó el huracán Ian.

Del mismo modo, las autoridades identificaron a los sospechosos como Omar Mejía Ortiz de 33 años, Valerie Celeste Salcedo Mena de 26 años, Brandon Mauricio Araya y Steve Eduardo Sánchez Araya ambos de 20 años.

Ver más: Guatemala regresó a 600 inmigrantes indocumentados

De acuerdo con los registros policiales, los sospechosos fueron capturados por cargos de supuestamente saquear una estructura desocupada. Esto mientras Florida está en Estado de Emergencia.

Además se informó que el detenido Ortiz fue acusado de hurto menor, mientras que los demás han sido declarados por hurto mayor. Sin embargo, no se adelantó ni cuándo ni dónde se llevaron a cabo los saqueos.

Governor DeSantis Delivers an Update on Hurricane Ian in Nokomis https://t.co/YHiPQWZaFe

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 6, 2022