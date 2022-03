Crisis de refugiados llega a 3 millones en Ucrania

Kiev, Ucrania.- Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la guerra en Ucrania iniciada hace 19 días ha expulsado la cifra de 3 millones de inmigrantes en condición de refugiados.

Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señaló que cerca del 90% de este éxodo está conformado, principalmente, por mujeres y niños.

Asimismo, el portavoz de la OIM en Ginebra, Paul Dillon, detalló que 157.000 de los refugiados que recién huyen de Ucrania, tienen nacionalidad de terceros países. Del mismo modo, subrayó, «Acabamos de recibir las últimas cifras y podemos confirmar que se ha superado la marca de los tres millones de refugiados».

En este sentido, James Elder, portavoz de Unicef, resaltó que cada segundo que pasa, un niño se convierte a causa de la guerra en Ucrania. Además, especificó que muchos menores salieron de Ucrania sin sus familiares. Fenómeno que puede traer como consecuencia el tráfico de personas aprovechando la vulnerabilidad de los niños.

Tens of thousands of people are fleeing the war in #Ukraine every day.@IOMChief is visiting neighboring countries to assess the humanitarian needs and scale up IOM response capacity in support of governments’ efforts. pic.twitter.com/eYRbNH7o98

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) March 15, 2022