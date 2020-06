Meghan Markle: “Lo peor es no decir nada”

California – Estados Unidos.- Desde su residencia en Los Ángeles, Meghan Markle finalmente rompió su silencio en torno al asesinato de George Floyd. La esposa del príncipe Harry de Inglaterra, es afroamericana por parte de su madre y el tema del racismo es para ella muy sensible desde que era niña.

A 10 días del asesinato del afroamericano Floyd, Meghan ha querido dar su opinión sobre lo ocurrido y lamenta haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Sus palabras tuvieron lugar durante un discurso presentado en video en la graduación 2020 de las alumnas del instituto del Inmaculado Corazón de Los Ángeles, colegio en el que ella estudió.

En su mensaje la duquesa de Sussex deja constancia de lo mal que se siente por lo que está ocurriendo en su país natal. Vestida de manera sencilla, con una chaqueta de punto y un top blanco, el pelo recogido y sin apenas maquillaje, Meghan inició sus palabras haciendo referencia a la situación actual que viven las calles de EE.UU.

“Lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro estado y nuestra ciudad de Los Ángeles… No estaba segura de lo que podría deciros. Quería decir lo correcto. Pero me he dado cuenta de que lo único malo es no decir nada… porque la vida de George Floyd importaba y la de Breonna Taylor y las de Philando Castile y Tamir Rice… así como la de otras muchas personas cuyos nombres conocemos y otros que no sabemos”, expresó.

Con dolor, gestos de emoción, miradas al cielo y lágrimas en sus ojos, Meghan Markle pronunció cada palabra. La esposa de Harry recordó sus tiempos como estudiante en ese colegio, donde afirma que encontró su propia voz.

“Recuerda siempre poner las necesidades de los demás por encima de tus propios miedos

Markle enfatizó que una auténtica revolución tiene que ser a favor de los derechos de todos los seres humanos, sin importar la raza ni el color.

En su participación en el acto de grado virtual, también recordó momentos difíciles de su infancia que mucho tienen que ver con el racismo, incluso no olvida los disturbios raciales generados en su ciudad natal hace varios años.

“Tendría 11 o 12 años y Los Ángeles también estaba asolado por actos de racismo sin sentido”, puntualizó.