Tiroteo en Charlotte dejó un adolescente muerto

Charlotte – NC. La policía está investigando la muerte de un adolescente de 17 años, quien murió tiroteado el domingo por la noche al noreste de Charlotte.

Los oficiales fueron llamados a la escena justo antes de las 8:45 p.m. cerca de la intersección de North Tryon Street y East Arrowhead Drive. La policía indicó que el adolescente murió en el lugar, pero no revelaron su identidad. Los oficiales no están seguros de cuántos sospechosos están involucrados, pero esperan que el tiroteo haya sido captado por las cámaras de vigilancia colocadas a lo largo del tren ligero. Las autoridades no han dicho qué condujo al tiroteo y hasta ahora no se han realizado arrestos.