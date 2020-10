Charlotte anunció programa de ayuda para alojamiento en hoteles y moteles

Charlotte – NC. La ciudad de Charlotte anunció su programa de ayuda para el alojamiento en hoteles y moteles, que distribuirá a través de los fondos federales de la Ley CARES a propietarios de hoteles y moteles ubicados dentro de los límites de la ciudad de Charlotte.

La solicitud estará disponible a partir del martes 6 de octubre a las 10 a.m. y la fecha límite para enviar solicitudes es el domingo 18 de octubre a las 5 p.m. La ciudad y Foundation For The Carolinas llevarán a cabo seminarios web el lunes 5 de octubre a las 9:30 a.m. y el miércoles 7 de octubre a las 5:30 p.m. para presentar información sobre el proceso de solicitud y responder preguntas.