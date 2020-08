Trump planea visitar Asheville este lunes

Washington – USA. Este viernes un portavoz de la Casa Blanca, informó que Trump visitará Mills River en el condado de Henderson para visitar un sitio del programa Farmers to Families Food Box y ofrecer comentarios sobre el apoyo de la administración a los agricultores y familias estadounidenses a través del Programa de Asistencia Alimentaria por Coronavirus.

Según la Casa Blanca, el presidente visitará Flavor First Growers and Packers, una organización que se asocia con Baptists on Mission para construir las cajas de alimentos de Farmers to Families y cómo las cajas se empaquetan y colocan en camiones refrigerados , para ser entregados a familias necesitadas. Después de la gira, Trump se pronunciará.