Choque de autobús escolar deja un herido

Charlotte – NC. Una persona sufrió heridas leves en un accidente que involucró a un autobús escolar en el norte de Charlotte, según Medic.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. del martes en la intersección de W.T. Harris Boulevard y Northlake Center Parkway. La intersección estuvo bloqueada mientras los socorristas despejaban la escena. Los funcionarios médicos dijeron que ningún niño resultó herido en el incidente. Según las escuelas de Charlotte-Mecklenburg, no había estudiantes a bordo y el autobús no estaba sirviendo a una escuela. La única persona herida fue llevada al hospital de Huntersville. No hubo información sobre la causa del accidente.

