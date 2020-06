Kevin Durant se pasa a la MLS pero como empresario

PHILADELPHIA, PA.- La estrella de la NBA Kevin Durant está ampliando su incursión en el mundo de los negocios y esta vez se ha sumado al grupo de accionistas de Philadelphia Union de la Major League Soccer (MLS).

“Siempre he sido un aficionado al fútbol y he querido entrar en él de una manera significativa. Mi equipo y yo sentimos una conexión instantánea con los propietarios del Philadelphia Union y su personal sobre su visión de colaboración”, dijo el alero de Brooklyn Nets en un comunicado.

Durant tendrá desde ahora una participación del 5% con opción a otro porcentaje igual en el corto plazo en el equipo de la Ciudad del Amor Fraternal.

