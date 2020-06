FBI dice que no hubo crimen de odio; Bubba Wallace defiende su integridad

TALLADEGA, AL.- No fue un crimen de odio. Esa es la conclusión de la investigación del FBI sobre la soga dejada en el box del piloto afroamericano de la NASCAR, Bubba Wallace, quien no tardó en responder para defender su integridad.

Una cuerda con un nudo de ahorcado hallada el domingo pasado en el box de Wallace en Talladega Superspeedway generó alerta máxima en medio de las tensiones en el país ante los hechos de racismo.

NASCAR de inmediato pidió al FBI investigar y el resto de los pilotos se unió alrededor de Wallace en una sentida muestra de apoyo hacia el afroamericano que días antes había presionado con éxito para la eliminación de las banderas confederadas, vinculadas a la supremacía blanca, en las carreras del certamen.

Pero el FBI concluyó tras una investigación que la soga estuvo en ese sitio desde octubre de 2019 y no había posibilidad de que se supiera que Wallace sería asignado a ese box.

De inmediato en redes sociales comenzaron a cuestionar la versión de Wallace sobre el hallazgo de la cuerda, pero el piloto no guardó silencio.

Integrity..something nobody will ever be able to take away from me.

God will always test us to show how strong we truly are.

Still standing proud and still smiling.

— Bubba Wallace (@BubbaWallace) June 24, 2020