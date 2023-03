Tras ruptura con Ye, Adidas se reinventa

Londres, Reino Unido.- Una Adidas venida a menos por la finalización de su vínculo con el artista Ye, anteriormente llamado Kanye West, se ve en la obligación de reinventarse bajo un nuevo enfoque pensando tácticamente en las nuevas asociaciones con celebridades sin depender tanto de una sola celebridad.

Bjorn Gulden, el nuevo director ejecutivo celebró la decisión de la compañía de cortar los puentes comerciales con el rapero estadounidense. Sin embargo, dejó claro que el valor de la marca de zapatos Yeezy, era un elemento clave de las ganancias.

No es un secreto para nadie que por lo general, las firmas de ropa trabajan con celebridades con acuerdos altamente lucrativos. Sin embargo, no todo es ganancia y en casos una alta apuesta, puede traer grandes pérdidas.

En declaraciones Gulden afirmó que Adidas continuará asociándose con celebridades y artistas. Sin dejar de lado, sus aliados atletas y deportistas como así lo exige su naturaleza de negocio.

Adidas's new CEO Bjorn Gulden is mulling the idea of selling Yeezy products and donating the profit to charity, as he tries to offset some of the huge financial hit from the collapse of the alliance with rapper Ye https://t.co/EI6eHrGqzP pic.twitter.com/NZKP7WW5cI

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 8, 2023