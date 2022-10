Tensión en la relación de Adidas con el rapero Kanye West

Los Ángeles, CA.- El gigante de la ropa deportiva Adidas escaló su presión sobre el rapero Kanye West, pretendiendo cortar sus lazos comerciales impulsado por una cantidad de exabruptos antisemitas que los están aislando del mundo del espectáculo y la moda.

A su vez, activistas por los derechos humanos señalaron a la compañía alemana, Adidas de mantener silencio a las declaraciones realizadas por West. Por ejemplo, Jonathan Greenblatt de la Liga de Antidifamación, publicó en Twitter, «Miles de firmas y ¿ninguna palabra, Adidas? Tu silencio es un peligro para los judíos».

Continuó Greenblatt, «No podemos permitir que sea normalizado el #antisemitismo de Ye – todos debemos exigirle a Adidas que se aleje del odio con la condena de su retórica racista y la evaluación de su colaboración».

Por su parte, Adidas adelantó que, en octubre, estuvo revisando su relación con Kanye West, tras su aparición en un desfile de moda en París. En este acto, West portaba una camiseta que tenía impresa White Lives Matter, es decir, «Vidas blancas importan» en español.

Today on the 405 in Los Angeles. We are waiting @adidas. pic.twitter.com/C39gLLu4Wb

— Shannon Watts (@shannonrwatts) October 23, 2022