Primera dama de Estados Unidos asistirá a los Grammy

Los Ángeles, CA.- De acuerdo con La Casa Blanca, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, asistirá a los premios Grammy en calidad de presentadora uniéndose a una lista que incluye a la rapera Cardi B, Olivia Rodrigo, al actor Dwayne Johnson, a la actriz Viola Davis, Billy Crystal, el comediante James Corden y la canadiense Shania Twain.

Esta es la 65.ª edición de los premios Grammy y se celebrará el 5 de febrero de 2023, en el Crypto.com Arena, de Los Ángeles. De este modo, se premiarán las mejores composiciones, grabaciones y artistas del año, entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022.

Sin embargo, la primera dama Jill Biden no es la primera dama que aparece en los premios Grammy. Por ejemplo, la ex primera dama, Michelle Obama sorpresivamente apareció en la edición del 2019 de los premios Grammy.

En esta ocasión Michelle Obama apareció en un segmento de la apertura. Por si fuera poco, un año después la esposa del expresidente Barack Obama ganó un Grammy como mejor álbum de palabras habladas, por la versión en audiolibro de sus memorias, «Becoming».

The 65th #GRAMMYs are almost here! 🎶

We are ONE WEEK away from seeing all of your favorite artists together in one room to celebrate the one thing that ties them all together: music. ✨

Who do you hope to see take home a GRAMMY on Feb. 5th? pic.twitter.com/8DHGIetVQo

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 29, 2023