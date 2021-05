The Weeknd dominó los Billboard Music Awards 2021

Los Ángeles, LA.- The Weeknd, el cantante canadiense fue el máximo galardonado en la premiación a los Billboard Music Awards 2021. La noche del domingo del 23 de mayo, el Microsoft Theater de Los Ángeles, fue la sede del magno evento.

los Billboard Music Awards es uno de los premios más importantes de la industria musical. Certamen que reconoce las producciones discográficas, artistas y temas de más de 50 categorías de todo el año.

The Weeknd ganó en las categorías de Mejor Artista Masculino, Mejor Canción Hot 100, Mejor Canción R&B, Mejor Canción en la Radio por Blinding Lights y dominó los apartados de Mejor Artista Hot 100, Mejor artista R&B y Mejor Álbum R&B por After Hours.

The Weeknd lideró con nominaciones a 16 catergorías.

Inicialmente, el puertorriqueño Bad Bunny se llevó el primer galardón de la noche. Esto al acariciar el premio a Mejor Artista Latino, Mejor Canción Latina junto a Jhay Cortez por Dákiti y Mejor Álbum Latino con YHLQMDLG.

La estatuilla a Mejor Canción Streaming quedó en poder de DaBaby y Roddy Ricch por su colaboración Rockstar. En tanto el especial Billboard Change Maker fue para el rapero Trae Tha Truth.

La leyenda Bon Jovi, entregó el lauro Honorífico Anual Ícono a Pink por su significativo aporte a la industria discográfica. Al mismo tiempo, el Premio al Artista de la Década quedó en manos del rapero Drake.

El Mejor Álbum Billboard 200 fue para el rapero Pop Smoke (1999-2020). Quien recibió varias candidaturas póstumas con Shoot for the Stars, Aim for the Moon y reinó como Mejor Artista Nuevo, Mejor Artista de Rap, Mejor Artista Masculino de Rap y Mejor Álbum de Rap.

La Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Billboard 200 fue Taylor Swift. Por su parte, el popular grupo surcoreano BTS ganó como Mejor dúo/grupo. Además, se hizo como Mejor Artista Social y triunfó entre como Artista con mejores ventas.

La ceremonia, fue transmitida por la cadena televisiva NBC. Y contó con las actuaciones de la colombiana Karol G, el puertorriqueño Bad Bunny, los surcoreanos BTS, los británicos Glass Animals y los estadounidenses Alicia Keys y Pink.

