Shakira y Karol G anuncian fecha del nuevo lanzamiento

Los Ángeles, CA.- Las cantantes colombianas Shakira y Karol G confirmaron los rumores de un nuevo lanzamiento de una canción juntas, que por el momento se conoce se titula «TQG», es decir, «Te Quedé Grande», que mantendrá la línea de los otros sencillos.

Las cantantes hicieron el anuncio tanto en la cuenta de Instagram de Shakira, como en el Instagram de Karol G, y el lanzamiento será el próximo 24 de febrero a la medianoche. En sus publicaciones escribieron, «¡Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! Karol G y Shakira con «TQG»».

La publicación en Instagram estuvo acompañada de una fotografía de ambas, en lo que parece ser el video de la canción.

Shakira and Karol G pose for a sultry snap as they confirm release date of their new 'revenge song' https://t.co/Rupf4RlpMU

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 22, 2023