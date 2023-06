Segunda mejor sopa del mundo: el encebollado ecuatoriano

Quito, Ecuador.- El sitio web Taste Atlas clasificó al encebollado ecuatoriano como la segunda mejor sopa de pescado del mundo, dentro de un ranking de las 100 mejores sopas de pescado de toda la gastronomía mundial.

Con un puntaje sobre 4.5 de 5, el encebollado quedó como segundo lugar se prepara, principalmente con pescado tipo albacora, es originario de la costa del Pacífico de Ecuador.

De este modo, el encebollado quedó apenas detrás del primer lugar, la sopa de salmón finlandesa. Este plato originario de Finlandia es conocido en su país como lohikeitto, con una puntuación de 4.6 puntos.

En este sentido, el sitio web comentó para celebrar el privilegiado puesto del encebollado ecuatoriano, «El encebollado es el plato nacional de Ecuador, una sopa de pescado que se caracteriza por una gran cantidad de cebolla».

Encebollado

📍 Ecuador 🇪🇨

⭐️ 4.5

💯 #2 best-rated fish soup in the world

Check out the best-rated fish soups in the world: https://t.co/9N46oTzfnJ

Encebollado is the national dish of Ecuador and the second best-rated fish soup in the world. Characterized by a large amount of… pic.twitter.com/iTp7ppH62f

— TasteAtlas (@TasteAtlas) June 29, 2023