Rebel Wilson publica su nuevo amor

Los Ángeles, CA.- Rebel Wilson publicó en sus redes sociales que se encuentra en una relación con Ramona Agruma, fundadora de la marca de ropa sustentable Lemon Ve Limon, «Pensé que estaba buscando un príncipe de Disney…».

En este sentido, la famosa actriz, cantante, comediante, guionista y productora australiana Wilson, etiquetando a su pareja precisó, «pero tal vez lo que realmente necesité todo este tiempo era una princesa de Disney».

El pasado mes Rebel Wilson, de 42 años expresó que estaba, «felizmente en una relación», en una aparición en el podcast, ‘U Up?‘ de Betches Media. Inmediatamente, aclaró que tuvo 50 impresionantes citas en 2019. Año que en su vida lo denominó como «año del amor».

Ahondando un poco en su «año del amor», dijo, «Algunos de ellos fueron solo una cita y luego piensas, ‘Oh, no'», dijo. Luego justificó, «Quería impulsarme a salir con varias personas y obtener esa experiencia, lo cual sé que no es normal, pero realmente me ayudó a descubrir lo que me gusta y lo que no».

Happy Memorial Day everyone and thanks to the Ganzi’s for an epic long weekend in Florida! 💗🌈💗🌈 pic.twitter.com/v29VqzshqJ

— Rebel Wilson (@RebelWilson) May 30, 2022