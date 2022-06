Actor de Hollywood se pronunció por ola de tiroteos en EE. UU.

Washington, DC.- Un artículo del actor de Hollywood, Matthew McConaughey publicado por el Austin American-Statesman, invitó a los estadounidenses a tener mayor «responsabilidad a la hora de poseer armas», en el marco de una «ola de tiroteos» en Estados Unidos.

En este sentido, el ganador de un premio Oscar y nacido en Uvalde, McConaughey, precisó, «Tenemos la obligación cultural de tomar medidas para frenar la matanza sin sentido de nuestros hijos. El debate sobre el control de armas no ha dejado más que un statu quo. Es hora de que hablemos sobre la responsabilidad de las armas».

Pese a esta declaración, el actor de Hollywood resaltó que apoya a los estadounidenses «responsables y respetuosos» con sus portes de armas. Haciendo alusión a la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, aclaró, «No existe una barrera constitucional para la responsabilidad por las armas. Mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas peligrosas no solo es lo más responsable, es la mejor manera de proteger la Segunda Enmienda».

