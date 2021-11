Punto final a la tutela de Britney Spears

Los Ángeles, LA.- Para definir el caso de Britney Spears, la jueza de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Brenda Penny, rescindió el arreglo ordenado por la corte durante una audiencia el viernes.

Al dirigirse a la corte, el abogado de Spears, Matthew Rosengart, dijo que existe una «red de seguridad» para las finanzas y el cuidado personal del cantante.

Por su parte Rosengart, «Ha llegado el momento de poner fin a la tutela» agradeciendo al juez. Además, los activos ahora serán transferidos del curador temporal del patrimonio de Spears al fideicomiso del cantante, dijo la jueza Penny.

Asimismo, las próximas fechas de la corte están programadas para el 8 de diciembre y el 19 de enero, cuando se discutirá una petición de sentencia sustitutiva, según el juez Spears no asistió a la audiencia.

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney

🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L

— Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021