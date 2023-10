Precio y ubicación de la «Experiencia Inmersiva de Friends»

Miami, FL.- La experiencia inmersiva, Friends abrirá sus puertas en el tercer piso del Aventura Mall de Miami, el viernes 27 de octubre, en celebración del 25 aniversario de la icónica serie de Warner Bros. y emitido por NBC, que se estrenó en 1994.

Esta experiencia inmersiva contará con doce espacios que recrean la escenografía que evoca momentos emblemáticos. Friends, se mantuvo al aire por diez temporadas, obtuvo un Emmy a la mejor comedia y consagró a su elenco de protagonistas.

Este evento también muestra el libreto piloto de la serie, que inicial y provisionalmente se llamó Six on One. El mismo cuenta con la firma del elenco de Friends: Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matthew Perry (Chandler Bing) y Matt LeBlanc (Joey Tribbiani).

Experiencia inmersiva Friends en Miami: oportunidad de oro para los nostálgicos y nuevas generaciones

Jubia Deane, miembro de la productora OGX, encargada del montaje y que antes montó la experiencia inmersiva de Harry Potter, destacó, «Era un tiempo en el que los amigos eran más como una familia».

Del mismo modo, Deane aludió a la trama de Friends de 236 episodios y el contexto histórico donde no existían las redes sociales y la amistad era vivida de otra manera. Estos amigos convivieron en una Nueva York de la década de 1990, cuando el contexto de la ciudad era muy violento por el auge de una epidemia de crack.

¿Hasta cuándo y cuánto cuestan las entradas al Friends The Experience?

Friends The Experience, se mantendrá abierta hasta el 24 de marzo de 2024. Las entradas tendrán un precio desde los $27.50, y esto es solo una preparación para su próximo desembarco en Europa y Australia.

En esta exhibición los visitantes podrán recorrer la escenografía de la serie, como la cafetería Central Perk lugar de reunión de los protagonistas, donde trabajó Rachel. Por su puesto, en el Central Perk no puede faltar el sofá naranja que sentó a los personajes por 10 años.

También podrán disfrutar del departamento de Joey y Chandler y los sillones reclinables. No podría faltar tampoco la cocina de Mónica con todos los utensilios.

