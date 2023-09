Disney invierte $60.000 millones para expandir su imperio

Nueva York, NY.- El gigante del entretenimiento Walt Disney anunció que tiene planeado invertir unos $60.000 millones para expandir sus parques temáticos y líneas de cruceros durante los próximos 10 años, lo que representa casi el doble de lo invertido en la década pasada.

Para dar la noticia, Bob Iger, director ejecutivo de Disney explicó, «Somos increíblemente conscientes de la base financiera de la empresa, la necesidad de seguir creciendo en términos de resultados, la necesidad de invertir sabiamente para aumentar el rendimiento del capital invertido y de mantener un estado financiero».

Este comunicado se ofrece luego de una reunión en Disney World Resort de Orlando, en el centro de Florida, entre Iger con el presidente de Parques, Experiencias y Productos de Disney, Josh D’Amaro, y analistas e inversionistas de Wall Street.

D’Amaro destacó que la historia de Disney es una «historia de crecimiento ambiciosa que está respaldada por un historial comprobado y una visión audaz para el futuro de nuestro negocio de parques» temáticos.

