Opción fin de semana: Un festival junto a los bomberos

Charlotte, NC.- El evento más “caliente” de Carolina del Norte, el festival anual de camiones de bomberos, está de vuelta para disfrutar de actividades en familia y conocer más de cerca cómo opera este servicio de emergencia.

El Museo del Transporte de Carolina del Norte invita a la comunidad a asistir a este extraordinario festival que incluye un desfile de camiones de bomberos.

“Podrá conocer a bomberos de todo el estado, ver de cerca el equipo que usan, votar por su camión de bomberos favorito y pasar un día divertido en familia en el museo”, adelanta la organización.

El festival se llevará a cabo el sábado 24 de junio de 9 am a 3:30 pm en la sede del Museo del Transporte de Carolina del Norte en 1 Samuel Spencer Dr, Spencer, NC 2815.

El festival incluirá actividades como pista de obstáculos, juegos Inflables, demostraciones de Jaws of Life, mapa de descubrimiento para niños, Sparky el perro de fuego interactivo, diseño de modelo de tren a escala y concurso de disfraces.

Get ready for the hottest festival of the summer!

The Fire Truck Festival is NEXT WEEKEND, June 24 from 9 – 3:30! The event will feature firefighters, firetrucks, Sparky the Fire Dog, a costume contest, an obstacle course, and more!https://t.co/2Gp7BpcOzd pic.twitter.com/HjUIBzqM29

— NC Transportation Museum (@visitnctm) June 17, 2023