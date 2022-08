Opción fin de semana: Brew & Choo Festival

Spencer, NC.- El Museo del Transporte de Carolina del Norte trae una grata experiencia para sus visitantes con el Brew & Choo Festival el sábado 13 de agosto.

El museo invita a su festival anual de cerveza artesanal en el que se pueden disfrutar de actividades para toda la familia.

El festival se llevará a cabo de 4 pm a 9 pm. Los visitantes podrán escoger entre una especial variedad de cervecerías locales y regionales.

Habrá música en vivo como la banda Gump Fiction The Ultimate 90’s Experience, una banda de rock de Charlotte que recreará los días de las mascotas virtuales Tamagotchi cono pulseras bofetadas, ovejas clonadas y franela, a través de portadas de los 90.

Para hacer más especial la visita la experiencia del Brew & Choo Festival puede adquirir un boleto de viaje en tren y, mientras esté a bordo, degustar las cervezas New Sarum Brewery elaboradas especialmente para este evento.

🍺 Who’s ready to join us for Brew & Choo NEXT weekend? Get your tickets for this one-of-a-kind craft beer festival on August 13 from 4 p.m.-9 p.m. https://t.co/Q9712FkySy#TheMuseumThatMovesYou #CraftBeer #BeerFestival pic.twitter.com/2om0sePGCP

— NC Transportation Museum (@visitnctm) August 6, 2022