“Nomadland” conquistó el Oscar como mejor película; lista de ganadores

Los Ángeles, CA.- La crítica tenía razón. El favoritismo de “Nomadland” quedó confirmado en la ceremonia de los Premios Oscar al alzarse con el galardón mayor, el de mejor película.

Este drama narró la historia de estadounidenses de escasos recursos que recorrieron el país tras la crisis financiera mundial.

Además, Chloé Zhao hizo historia en la gala. Ella conquistó el Oscar por su dirección en “Nomadland”. Es la primera asiática y segunda mujer en salir victoriosa en esta categoría.

Al recibir el premio agradeció a la comunidad nómada que inspiró la película. “Gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia y la esperanza. Y por recordarnos cómo es la verdadera bondad”, dijo Chloé Zhao.

Otro premio del equipo de “Nomadland” recayó en Frances McDormand. La actriz sumó su tercer galardón de la academia de Hollywood por su rol protagónico.

El premio a mejor actor fue una sorpresa. Los expertos estimaban que sería póstumo para Chadwick Boseman. Sin embargo, Anthony Hopkins, a sus 83 años, dio la campanada al triunfar, en ausencia.

La ceremonia de los Oscar se celebró mayormente en persona y en vivo en la estación de trenes del histórico centro de Los Ángeles. La idea era respetar los protocolos sanitarios por la pandemia. Asimismo, otras estrellas extranjeras se reunión en París y Londres para recibir sus galardones.

México también destacó en esta ceremonia. Tres sonidistas de este país ganaron por su trabajo en la película “El sonido del metal”: Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Baskcht.

“Gracias por reconocer que el sonido es algo muy importante al hacer películas”, dijo Baskcht, en declaraciones al margen de la ceremonia.

#Oscars Moment: Chloé Zhao accepts the Oscar for Best Directing for @nomadlandfilm. pic.twitter.com/1W1zPSxEWS

— The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021