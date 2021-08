Murió Charlie Watts de los Rolling Stones

Londres, Reino Unido.- El legendario baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, murió este martes a los 80 años, confirmó su representante.

El comunicado expresó, “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts”.

Añadió más adelante, “Falleció hoy pacíficamente en un hospital de Londres, rodeado de su familia”.

Charlie Watts fue miembro de los Rolling Stones desde 1963

Finalmente, el comunicado ofreció unas palabras muy sentidas, “un querido esposo, padre y abuelo” y “uno de los más grandes bateristas de su generación”.

La banda tiene previsto reanudar su gira en EE.UU. en septiembre después de verse obligados a postergarla el año pasado por la pandemia del coronavirus.

Watts, también ayudó a la banda a convertirse, junto a The Beatles, en uno de los símbolos del rock en los años 60 con clásicos como (I Can’t Get No) Satisfaction, Jumpin ‘Jack Flash, Get Off My Cloud y Sympathy for the Devil.

Por su parte, el gran Elton John publicó, “Un día muy triste. Charlie Watts fue el último baterista. El hombre más elegante y una compañía brillante. Mi más sentido pésame para Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, a los Rolling Stones”.

En conmemoración, recordemos palabras de Watts, “Cada banda en la que había estado había durado una semana”. Y con estas, sentenció a los Rolling, “Siempre pensé que los Stones durarían una semana, luego quince y, de repente, son 30 años”.

