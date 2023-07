Madonna modificó su testamento tras salir del hospital

Los Ángeles, CA.- La cantante estadounidense y Reina del Pop, Madonna tras salir del hospital por una delicada infección que la mantuvo en cuidados intensivos, decidió modificar su testamento.

Madonna confesó no tener planes de ceder el control de su fortuna. Incluso aclaró que no tiene intenciones de hacerlo cuando ya no esté con nosotros.

De hecho, la reina del Pop también nombrada Madge, estableció la ley sobre lo que los jefes de las discográficas y ejecutivos musicales pueden o no pueden hacer luego de su muerte.

Madonna modificó su testamento después de una delicada estadía en el hospital

Particularmente, se estima que parte de esta estrategia radica en evitar los trucos baratos para empañar su legado. En específico con el uso de hologramas. Una fuente explicó al medio The Sun, «Con la excepción de Abba Voyage, el uso de hologramas para dar vida a los artistas ha sido cuestionable, por decir lo menos».

A esto añadió, «La gira de hologramas de Whitney Houston fue criticada por los críticos y Madonna se niega a permitir que los jefes hambrientos de dinero le hagan lo mismo».

Asimismo resaltó la fuente, «Ha pasado toda su vida tomando las decisiones y manteniendo la relevancia cultural, y no hay posibilidad de que esté dejando que todo su arduo trabajo se vea empañado».

Por ejemplo, Madonna no quiere que su herencia se desperdicie entre los miembros de la familia. Por esto, decidió compartir los derechos de sus canciones en partes iguales entre sus seis hijos. Además, como agradecimiento a su gerente Guy Oseary, también será ampliamente beneficiado.

Otro de los que saldrá beneficiado del testamento de Madonna será George Michael. Quien comparte los derechos de canciones con familiares cercanos.

