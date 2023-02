Rihanna explotó las redes tras su presentación en el Super Bowl

Phoenix, AZ.- La superestrella y protagonista del espectáculo de medio tiempo de la edición 57 del Super Bowl, Rihanna embarazada de su segundo hijo deslumbró a millones de espectadores con una mezcla rápida de sus grandes éxitos en 13 minutos que duró su participación.

Con ropa deportiva de un rojo intenso, Rihanna resaltó abriendo su show con «Bitch Better Have My Money». Su embarazo era notable mientras levitaba en una plataforma acompañada de un séquito de bailarines vestidos de blanco.

Gradualmente, Rihanna fue bajando al suelo mientras interpretaba sus grandes éxitos, «Only Girl (In the World)» hasta «Rude Boy» y «Work».

Rihanna embarazada ilumina el escenario de la edición 57 del Super Bowl

Esta es la primera actuación en el escenario de la ganadora del Grammy de 34 años de edad, en los últimos cinco años. Aunado a esto, su último álbum «Anti» fue lanzado en el año 2016.

En las redes sociales los usuarios hablaron del embarazo de la artista nacida en Barbados, aunque un representante de Rihanna confirmó al finalizar el show que sí estaba embarazada. Pues en su presentación no hubo ninguna intención de ocultar que está en espera de su segundo hijo.

De este modo, y con una impecable presentación Rihanna se suma a la selecta lista de la música que han animado el Super Bowl en sus últimas ediciones. Por ejemplo, Lady Gaga hasta Beyonce, Prince, Madonna y los Rolling Stones, donde se invierten miles de millones de dólares en publicidad por la audiencia de más de 100 millones de espectadores solo en EE. UU.

Finalmente, el himno nacional de Estados Unidos estuvo a cargo de la voz de la estrella country Chris Stapleton. Mientras tanto Troy Kotsur, estrella ganadora del Oscar «CODA» interpretó la canción en lenguaje de señas estadounidense.

