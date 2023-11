Washington, DC.- A poco menos de dos meses de que suene el clásico de Navidad, «All I want for Christmas» de Mariah Carey, que por las últimas 3 décadas le ha reportado impresionantes ganancias a la cantante, tiene una demanda por plagio en curso.

No obstante, en vista de la próxima época decembrina, Carey publicó un video donde «se descongela» para anunciar que «IT’S TIME!!» de regresar para animar la Navidad.

El compositor Andy Stone, estableció una demanda por plagio contra Mariah en los tribunales, hace un año y medio.

Las dos caras de «All I want for Christmas» de Mariah Carey: de sus millonarios beneficios a demandas por plagio

En la demanda aparecen la cantante, compositora y productora musical, Mariah Carey; la discográfica Sony; y el escritor del single Walter Afanasieff. A estos demandados, se les está exigiendo el monto de $20 millones por daños y perjuicios.

El argumento que sostiene Andy Stone, es que el tema es una versión de la canción que él mismo compuso en 1989. Sin embargo, se hizo cuando su nombre artístico era Vince Vance and the Valiants.

Retomando, la Merry Christmas One and All de Mariah Carey ofrecerá a los fans una gira navideña de conciertos por Estados Unidos y Canadá. Esta arrancará el próximo 15 de noviembre en la ciudad de Highland, California y recorrerá hasta por diez estados diferentes.

Esta gira de Mariah Carey con su «All I want for Christmas» estará en Los Ángeles entre el 17 y 19 de diciembre; en Toronto y Montreal estará entre el 27 y 29 respectivamente; y cerrará en Nueva York, el 17 de diciembre.

