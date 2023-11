«007: Road To A Million» el nuevo programa de retos de Prime Video

Londres, Inglaterra.- Un nuevo programa de televisión lleva a las pantallas retos parecidas a las del agente James Bond llamado, «007: Road To A Million», en honor al personaje de acción protagonista de las películas de espías con un premio para el ganador de $1.2 millones.

Nueve parejas de participantes buscan ganar el millonario premio respondiendo a 10 preguntas hechas por «The Controller». Este es interpretado por el mismísimo actor escocés, Brian Cox.

El productor ejecutivo, David Glover comentó «La idea es realmente poner a gente corriente en una aventura de James Bond y no sabíamos muy bien cómo funcionaría».

Además añadió, «Es emocionante porque… en realidad no son James Bond, pero tienen corazón y son encantadores y… son heroicos a su manera». Por otro lado, Cox observará desde lejos cómo las concursantes enfrentan acrobacias para llegar al maletín donde hay preguntas.

The Controller (Brian Cox) masterminds a series of Bond-inspired challenges. The prize? One million pounds. 007: Road to a Million is coming to Prime Video on 10th November. #007RoadToAMillion pic.twitter.com/JbzTvc4jIA

— James Bond (@007) October 23, 2023