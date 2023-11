P!NK llega a Charlotte con su esperado The TRUSTFALL Tour

Charlotte, NC.- P!NK llegará esta semana a la ciudad de Charlotte para el delirio de sus fanáticos con un concierto que forma de su gira The TRUSTFALL Tour.

P!NK, cuyo nombre real es Alecia Beth Moore, se ha destacado en la industria musical desde principios de la década de 2000. Con éxitos como «There You Go» y una impresionante lista de premios que incluye tres premios Grammy, P!NK se ha ganado un lugar especial en el corazón de sus seguidores.

La gira de otoño, The TRUSTFALL Tour, sigue al tan esperado regreso de la artista tras su gira de verano Carnival Stadium 2023.

Esta vez, P!NK está acompañada de los invitados especiales GROUPLOVE y KidCutUp en todas las fechas de la gira.

Yes! I’m bringing my whole badass show to Atlanta, in case you’re wondering if I’ll be flipping upside down 🙃🎤 Catch me at The Venmo Stage at 9:30P on Sept 15th @MusicMidtown https://t.co/qqedwUNL5v pic.twitter.com/q6uWWVxvkK

— P!nk (@Pink) August 30, 2023