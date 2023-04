La subasta más esperada de objetos de Freddie Mercury

Londres, Inglaterra.- La casa de subastas Sotheby’s exhibirá 1.500 artículos del líder y vocalista de Queen, Freddie Mercury antes de la jornada de subasta en septiembre, lo que permitirá a los fans de esta icónica banda hacerse con objetos únicos que pertenecieron a la banda y a una de las estrellas de rock más famosas del mundo.

Los artículos que se subastarán incluyen letras escritas a mano, trajes de escenarios, objetos de colección de la casa del cantante en Londres, hasta un peine para el bigote. Los mismos estuvieron bajo el cuidado de su amiga cercana Mary Austin desde la muerte de Freddie en 1991.

En un comunicado, Austin declaró, «Desde hace muchos años he tenido la alegría y el privilegio de vivir rodeada de todas las cosas maravillosas que Freddie buscaba y amaba. Pero los años han pasado y ha llegado el momento de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo muy especial en mi vida».

Luego de expresar el romanticismo que envuelve a Austin y las pertenencias de Freddie Mercury, terminó anunciando, «Era importante para mí hacer esto de una manera que sintiera que a Freddie le hubiera encantado, y no había nada que le gustara más que una subasta».

The Icon. The Man. #TheWorldofFreddieMercury is coming to #SothebysLondon this summer, unveiling Mercury’s never-before-seen collection for the first time ever in a month-long exhibition and auction series.

Discover more: https://t.co/KW001NvPU9 pic.twitter.com/2cjNmWe1aU

— Sotheby's (@Sothebys) April 26, 2023