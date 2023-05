Los Ángeles, CA.- Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales después de que Gaby Spanic dejara de aparecer en Top Chef VIP 2, un reality show de cocina de Telemundo.

Ante la avalancha de comentarios hubo un pronunciamiento a través del perfil de Instagram Telemundo Realities. “Por motivos personales no va a continuar en la competencia (…) Nuestro cariño y respeto para ella”.

Sin embargo, los días pasaron y la actriz venezolana no había hecho comentarios.

El programa es conducido por Carmen Villalobos. Un grupo de famosos como Arturo Peniche, Laura Zapata, Gaby Spanic, Sara Corrales o Johnny Lozada poen a prueba ante un jurado sus habilidades culinarias.

La reacción de Gaby Spanic tras su salida de Top Chef VIP

Tras varios días de silencio, la actriz venezolana rompió el silencio en su cuenta de Instagram y dio su versión sobre su salida de Top Chef VIP 2.

“Estoy aquí dando la cara, Top chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz, no me gustan las trampas, la hipocresía, y los favoritismos, y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte, escribió en un post la protagonista de telenovelas como La usurpadora y Tierra de pasiones.

“No es como dicen varios que tenga el ego inflado o que la industria ha cambiado, porque a veces me tratan igual como una desconocida, pero no soy desconocida, vengo de abajo, de muy abajo y cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores, algunos que desprecian el verdadero valor de los actores”

“No voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional”, agregó.

