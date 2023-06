La nueva cerveza más vendida en Estados Unidos ¡no es Bud Light!

Nueva York, NY.- La consultora Bump Williams, reconoció que la cerveza Bud Light dejó de ser la cerveza más vendida en Estados Unidos, para darle paso a una cerveza mexicana, elaborada en Ciudad de México, por Constellation Brands, se trata de la lager Modelo Especial.

De acuerdo a Bump Williams con datos de NIQ, la lager mexicana Modelo Especial acaparó el 8.4% de las ventas minoristas de cerveza en todo Estados Unidos, mientras que Bud Light pasó al segundo lugar con un 7.3%, durante 4 semanas del mes de mayo.

Ver más: Relación entre la cerveza y el Día de San Patrick

Bud Light es la cerveza más vendida en EE. UU., desde hace más de 20 años. Pero este descenso se le atribuye a una lista de problemas que atraviesa la marca Anheuser-Busch, tras la publicación en Instagram que muestra a Dylan Mulvaney, un influencer transexual, con una lata de Bud Light personalizada.

Según los datos, las ventas en dólares fueron también oscuras para Bud Light durante este período. De hecho, cayó un 24.4%, mientras que las venta de la Modelo Especial subió un 12.2%.

BREAKING: Bud Light has been dethroned as the most sold beer in the United States to Modelo Especial as the Dylan Mulvaney stunt continues to haunt the company.

Modelo is owned by Constellation Brands in the United States.

According to Bump Williams Consulting, Modelo Especial… pic.twitter.com/Q2SQFhX7u1

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 14, 2023