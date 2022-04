La hispana Camila Cabello homenajeada

Los Ángeles, CA.- Camila Cabello, artista cubanoestadounidense recibió el Premio Orgullo de la Hispanic Federation (HF), en medio de una celebración que recaudó el monto récord de $3 millones, destinados a programas de ayuda para la comunidad hispana en Estados Unidos y Puerto Rico.

La gala se celebró en el American Museum of Natural History de la Ciudad de Nueva York, y fue presidida por Lin-Manuel Miranda. Luego del reconocimiento, Cabello agradeció a la organización con la comunidad hispana.

En su discurso Cabello de 35 años, precisó, «Me siento increíblemente honrada de estar aquí esta noche recibiendo el Premio Orgullo de la Federación Hispana, una organización que ha estado a la vanguardia en la defensa y el empoderamiento de la comunidad latina durante más de 30 años».

Posteriormente, en un comunicado Cabello también expresó, «Celebro sus increíbles logros y el trabajo que realizaron durante la pandemia para asegurarse de que la comunidad latina estuviera en el centro de los esfuerzos de recuperación».

And with our final award given, anothe HF Annual Gala is wrapped! Thanks for following along tonight! #HFGala22 pic.twitter.com/sXEDhvcZA6

Del mismo modo, estas donaciones serán destinadas a las iniciativas de ayuda alimentaria y vivienda. Pero también en atención médica, asistencia para la fuerza laboral, inmigración y otros servicios sociales para los hispanos.

