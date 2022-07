El español: idioma preferido del reguetón

Charlotte, NC.- El español es el idioma preferido del reguetón, considerado el género musical más popular del mundo, siendo Bad Bunny, por ejemplo, «el artista más popular por segundo año consecutivo y de todos los tiempos en un día» según Spotify, sin necesidad de cantar en inglés.

Así pues, Bad Bunny en su canción «El Apagón», resalta las virtudes y el orgullo de Puerto Rico. Aquí, el clima de la isla, «la capital del perreo» invita a «ahora todos quieren ser hispanos».

Ver más: Hispanos galardonados en Los Premios Tu Música Urbano 2022

En esta misma línea está el productor musical puertorriqueño Mr. NiceGuy, quien aseguró, «Nuestro trabajo como latinos es estar cerca de nuestras raíces, y más si trabajas con alguien de Estados Unidos, Reino Unido o África».

Sin embargo la importancia de español en el reguetón, sorprende aún más, cuando Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, luego de que España cediera la soberanía de la isla en 1898 al finalizar la guerra.

Pese a este dato histórico y casi 125 años de influencia estadounidense, el español se mantiene como el idioma principal de Puerto Rico. Mientras que el inglés no es el idioma predominante en la isla.

Bad Bunny’s (@sanbenito) 'Un Verano Sin Ti' bounces back to No. 1 on the Billboard 200 albums chart for a third nonconsecutive week on top https://t.co/hIUsNpPxg6

— billboard (@billboard) July 3, 2022