Hollywood retrasa estrenos cinematográficos

Hollywood, LA.- El alarmante aumento de los casos del covid-19, en Estados Unidos, ha perjudicado directamente el rendimiento de los cines. Sembrando dudas en Hollywood, que, tras un 2020 de salas cerradas durante meses, confiaba en remontar en 2021.

Sin embargo, el repunte de casos por culpa de la variante delta podría arruinar los planes de recuperación de la industria del cine y alterar, una vez más, el calendario de estrenos.

Además, a todo esto hay que unirle la intensa discusión entre las salas y las plataformas, un debate crucial en el que tanto la distribución como la exhibición se juegan su futuro.

#Venom vs. #Carnage. The face-off begins exclusively in movie theaters October 15. #Venom: Let There Be Carnage pic.twitter.com/m3HSLzMMI1

— #Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie) August 16, 2021