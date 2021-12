Falleció Vicente Fernández, tesoro nacional de México

Guadalajara, México.- El tesoro nacional y la leyenda musical de México, Vicente Fernández falleció este domingo, en un hospital de Guadalajara, coincidiendo con la celebración a la Virgen de Guadalupe.

En un comunicado publicado en su Instagram se dio la lamentable noticia, “Descanse en Paz Sr. Vicente Fernández. Lamentamos informarle de su muerte el domingo 12 de diciembre a las 6:15 am ”.

Al mismo tiempo, el mensaje decía, “Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran carrera musical y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando».

The music world has lost an icon.

The music of Vicente Fernández created memories for millions. We send our condolences to his family and all those who loved him.

Vicente will be remembered for generations to come.

— President Biden (@POTUS) December 13, 2021