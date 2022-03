El destino de la orca Lolita después de 50 años en el Miami Seaquarium

Miami, FL.- La atracción del Miami Seaquarium, la orca Lolita, con más 50 años en cautiverio podría «ser jubilada» de su vida de espectáculos en este parque, y sus defensores creen tener un plan listo para llevarla a «su hogar» si así lo autorizan las autoridades.

Inclusive, Howard Garrett, fundador junto a Susan Berta, Orcanetwork, en 2001 precisó que hay un benefactor dispuesto a pagar por toda la logística de traslado de la orca Lolita desde Miami hasta la capital de Estados Unidos.

Asimismo, la propuesta incluye desde el entrenamiento antes del vuelo hasta su liberación en el Pacífico. Inicialmente sería un espacio acotado para recibir rehabilitación, alimentación y atención médica de ser necesario.

De esta forma, bajo la iniciativa, «Proyecto para el retorno a casa de Lolita» en la web de Orcanetwork se expone en detalle la propuesta. Del mismo modo, esta organización nació para despertar conciencia sobre la importancia de cuidar a las orcas de la Ensenada Puget y el mar de Salish, ubicadas en la costa noroeste de Estados Unidos.

.@USDA @noaaocean @MiamiDadeCounty @MiamiDadeBCC @MayorDaniella Urgent plea for Tokitae: PLEASE have independent specialists assess Toki's health and enact an immediate rescue & rehabilitation plan. Please don't let her die in that tank. #RetireLolita pic.twitter.com/bhRVYvNO9S

— kymbower (@kymbower) February 18, 2022