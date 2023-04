Ed Sheeran enfrenta juicio por copyright en Estados Unidos

Nueva York, NY.- La superestrella del pop británico, Ed Sheeran será sometido desde el lunes 24 de abril a un juicio en la corte federal de Manhattan por copyright, por su canción «Let ‘s It On» de Marvin Gaye.

La demanda a Sheeran se origina con los herederos del compositor Ed Townsend. Esta acción legal involucra al sello Warner Music Group y la editorial musical Sony Music Publishing por el clásico de Marvin Gaye, que coescribió Townsend.

De momento este es el primer juicio de los tres que podría enfrentar Ed Sheraan por el parecido entre las dos piezas musicales. Hay que recordar que Marvin Gaye junto Townsend colaboraron para escribir el éxito de 1973, «Let´s Get It On» que lideró las listas Billboard.

En concreto la demanda de los herederos de Townsend se fundamenta en la infracción de copyright en 2017, donde alegan que «Thinking Out Loud» copió a la canción «Corazón» de Gaye. Incluída la melodía, ritmo y armonía.

Por el contrario, Sheeran respondió que cualquier parecido entre las canciones pasa por los «bloques de construcción» musicales básicos. Estos, claramente no son elegibles para la protección de copyright.

En el caso de que la estrella británica Ed Sheraan sea declarado culpable de la infracción de copyright, el tribunal de Manhattan desarrollará otro juicio. En esta oportunidad se determinará cuánto dinero deberá pagar Sheeran a los sellos discográficos.

Hay que recordar que Sheeran ganó un juicio en 2022 en Londres en otro caso de copyright por su éxito «Shape of You». Por su lado, los herederos de Gaye en 2015 también demandaron por supuesta copia de la canción de Gaye, «Got to Give It Up».

