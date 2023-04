Gira de Alicia Keys tendrá una parada en Charlotte

Charlotte, NC.- Alicia Keys iniciará una gira de conciertos de verano en América del Norte con más de 20 presentaciones incluida una en la ciudad de Charlotte.

La cantante hizo público en su cuenta de Instagram el calendario de Keys to the Summer Tour que comenzará el 28 de junio en Florida.

Alicia Keys está recorriendo el mundo con su gira The Alicia + Keys World Tour con entradas en Europa, América del Norte y pronto en América Latina.

La presentación en Charlotte está prevista para el 2 de julio en el Spectrum Center.

La gira contará con Keys, por primera vez, en una configuración de producción de 360 ​​​​grados «en la ronda» que permitirá a los fanáticos experimentar su actuación en vivo de una manera completamente nueva y emocionante

KEYS TO THE SUMMER TOUR 🗝️☀️I’m about to bring you these NEW VIBRATIONNNSSSS ⚡️⚡️⚡️🌟🌟🌟My first ever 360 tour!!

Where are you pullin’ up to rock with me? https://t.co/oRA4XTmAL5 pic.twitter.com/KFmGiD6Y8m

— Alicia Keys (@aliciakeys) April 18, 2023