Dúo Afro Andean Funk lleva el quechua a los Grammy Latinos 2022

Lima, Perú.- La artista peruana Araceli Pome, con más de 20 años como cantante de música tradicional peruana, del dúo Afro Andean Funk, se trasladó a la ciudad de Nueva York con el propósito de producir un disco con Matt Gerarghty para fusionar el canto en quechua con el funk y el world music.

En este sentido, Araceli Pome declaró desde Nueva York, «Para nosotros ha sido una sorpresa la nominación; no obstante, con Matt trabajamos desde 2018 y ha sido maravilloso que podamos estar nominados porque cuando ha sido nominado el disco tenía cuatro meses de lanzado».

Este dúo formado por la peruana Poma y el estadounidense Gerarghty, bautizado «Afro Andean Funk», está nominado este 2022 a los premios Grammy Latinos en la categoría de mejor álbum de música alternativa. Donde también figuraron el grupo colombiano Bomba Estéreo y la española Rosalía.

El artista norteamericano, Gerarghty recordó que conoció a Poma en un estudio en Lima en el año 2018, mientras filmaba el documental musical, «Las guerreras de la música afro peruana». Casualmente, también estuvo nominado a los Grammy Latinos 2020.

We got the exciting news a couple weeks ago that our debut album The Sacred Leaf was nominated for a Latin Grammy. Thanks to all of the artists and colleagues in @LatinGRAMMYs who made this possible. @AraceliPomaZ #afroandeanfunk #LatinGRAMMYs pic.twitter.com/6BT9BSBKzi

— Matt Geraghty (@mattgeraghty) October 10, 2022