CODA resalta en los SAG y se proyecta a los Premios Oscar

Los Ángeles, CA.- La vigésimo octava edición de los Screen Actors Guild Awards (SAG), que se celebró este domingo por la noche en los Ángeles, California, otorgó el galardón más importante, de Mejor Reparto o Elenco a la producción CODA.

De esta manera, el SAG reconoció a este singular reparto, que estaba conformado en su mayoría por intérpretes sordos, que fue adquirida en 2021 por Apple tras pagar 25 millones de dólares.

La película CODA, competía contra; Belfast de Focus Features, No mires arriba de Netflix, House of Gucci de MGM/United Artists Releasing y finalmente, King Richard de Warner Bros.

En este sentido, el elenco de CODA agradeció por mostrar al colectivo de personas sordas. Al mismo tiempo, de recibir el premio transmitió en lenguaje de signos un «te quiero». Del mismo modo, CODA dejó claro que aspira batallar como mejor película en la próxima edición de los Oscar.

We're smiling from ear to ear 🤟 CODA receives the Actor® for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture! #sagawards pic.twitter.com/bjy8LlVQiy

— SAG Awards® (@SAGawards) February 28, 2022