cirque-du-soleil-llega-a-charlotte

Charlotte, NC.- El mundialmente famoso espectáculo del Cirque du Soleil llegará a la ciudad de Charlotte para presentaciones que durarán casi un mes.

Para esta temporada el prestigioso circo estará presentando su show BAZZAR, que incluye acróbatas, bailarines, músicos y una exhibición artísticas con escenarios vibrantes.

Cirque du Soleil BAZZAR estará desde el 16 de diciembre hasta el 14 de enero de 2024 en el Charlotte Motor Speedway.

