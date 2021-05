Charles Grodin falleció a los 86 años

Los Angeles, LA.- Charles Grodin, famoso por su actuación en ‘Beethoven’ y ‘Midnight Run’, falleció este martes a sus 86 años. El actor padecía de cáncer de médula ósea y su muerte fue confirmada por su hijo, el actor Nicholas Grodin.

Charles Grodin y sus personajes en el cine

El actor Charles Grodin inició su carrera cinematográfica en 1972. Pero antes, ya había debutado como actor infantil en una adaptación al cine de 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne.

El actor encarnó al obstetra que le dio Rosemary’s Baby a un aquelarre de brujas. Al dueño de un perro que no pudo controlar su enorme San Bernardo en las películas de Beethoven. Y el hombre que conoció a la chica de sus sueños un poco tarde en The Heartbreak Kid.

Además, Grodin interpretó a un contador perseguido por Robert De Niro después de haber desfalcado a la mafia en Midnight Run. Cuando no estaba trabajando en cine, el actor, dirigía obras en Broadway: Lovers and Other Stranger y Same Time, Next Year.

